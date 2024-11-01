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Общество

Иван Разуваев: "Во все трудные времена бизнес являлся опорой для государства, экономики, народа и страны"

01 ноября 2024 12:38  [78] Общество

"Во все трудные времена бизнес являлся опорой для государства, экономики, народа и страны в целом", - сказал генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, комментируя создание в регионе Фонда народного единства.

"Нижегородское купечество издавна славилось своим единством и сплоченностью, радело за процветание родного города и государства. Сегодня бизнес-сообщество также с честью несет возложенные на него социальные функции. Создание фонда – это еще один шаг к сплочению предпринимательского сообщества перед теми вызовами, с которыми столкнулась страна. Уверен, что учреждение Фонда народного единства позволит объединить разрозненные инициативы, скорректировать наиболее актуальные направления поддержки и приблизить выполнение поставленных президентом задач", - сказал Иван Разуваев.

Напомним, что соглашения о партнерстве с Фондом народного единства уже заключили биохимический холдинг "Оргхим", а также дорожно-строительная компания ООО "РБК-Рубикон".

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества региона учредило Фонд народного единства. Он будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы смогут направить и физические лица.

Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на территории региона. С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело.

 

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Теги:
Благотворительность Иван Разувев СВО
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