Старые шины можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 10 ноября

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В Нижнем Новгороде 10 ноября пройдет вторая городская акция по сбору старых автошин. Как сообщает команда "Нижний Новгород – экологическая столица" , первая акция прошла в апреле этого года и за 2 часа было собрано 1,8 тонны шин.
Согласно сообщению, сдать отработанные шины можно будет на нескольких площадках города.
Так, акция пройдет на парковке ТРЦ "Жар-Птица" со стороны пл.Советской и парковке ТРК "Седьмое небо" напротив входа в ТЦ сразу после Castorama.
Автомобильные шины будут приниматься без ниппеля. Кроме того, на переработку примут шипованные шины.
Организаторы просят нижегородцев не приносить окрашенные, сильнозагрязненные шины, садовых "лебедей" и прочие арт-объекты из шин, шины от сельхозтехники внешний диаметр которых более 1200 мм, монолитные шины из полиуретана различного вида и цвета колеса от погрузчиков, тележек, спецтехники.
Специалисты напоминают, что при неправильной утилизации шины попадают на свалку, где выделяют токсичные вещества, которые загрязняют почву и водоемы. Собранные шины будут отправлены на переработку на спецпредприятие и в дальнейшем будут использованы при производстве дорожных покрытий. Всех участников акции ждут памятные подарки. Более подробно узнать об акции можно на страницах "Нижний Новгород – экологическая столица" в Вконтакте.
Ранее сообщалось, что три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России в следующем году.
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