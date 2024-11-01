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Общество

Старые шины можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 10 ноября

01 ноября 2024 13:53  [71] Общество

Фото: команда "Нижний Новгород – экологическая столица"

В Нижнем Новгороде 10 ноября пройдет вторая городская акция по сбору старых автошин. Как сообщает команда "Нижний Новгород – экологическая столица" , первая акция прошла в апреле этого года и за 2 часа было собрано 1,8 тонны шин.

Согласно сообщению, сдать отработанные шины можно будет на нескольких площадках города.

Так, акция пройдет на парковке ТРЦ "Жар-Птица" со стороны пл.Советской и парковке ТРК "Седьмое небо" напротив входа в ТЦ сразу после Castorama.

Автомобильные шины будут приниматься без ниппеля. Кроме того, на переработку примут шипованные шины.

Организаторы просят нижегородцев не приносить окрашенные, сильнозагрязненные шины, садовых "лебедей" и прочие арт-объекты из шин, шины от сельхозтехники внешний диаметр которых более 1200 мм, монолитные шины из полиуретана различного вида и цвета колеса от погрузчиков, тележек, спецтехники.

Специалисты напоминают, что при неправильной утилизации шины попадают на свалку, где выделяют токсичные вещества, которые загрязняют почву и водоемы. Собранные шины будут отправлены на переработку на спецпредприятие и в дальнейшем будут использованы при производстве дорожных покрытий. Всех участников акции ждут памятные подарки. Более подробно узнать об акции можно на страницах "Нижний Новгород – экологическая столица" в Вконтакте.

Ранее сообщалось, что три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России в следующем году.

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Теги:
Акции Экология
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