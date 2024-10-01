Три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России в следующем году Общество

Правительство России опубликовало распоряжение, запрещающее производство трёх видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что утверждаемый перечень видов продукции запрещается к выпуску и использованию по причине невозможности обработки или утилизации.

В приложении к документу указано, что с сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование цветных ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением тары голубого, белого, зелёного и коричневого цветов и бесцветной. Кроме того, под запрет подпадают многослойные ПЭТ-бутылки и к ПЭТ-упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных).

В соответствии с распоряжением, Минпромторг обязан предоставлять с 2026 года не позднее 1 сентября согласованные с федеральными органами исполнительной власти предложения по актуализации данного перечня продукции.