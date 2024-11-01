Летальность от инсультов в Нижегородской области снизилась на 2% Общество

В России с 28 октября по 3 ноября проходит Неделя борьбы с инсультом. Это заболевание считается одним из самых опасных в мире и нередко приводит к смерти.

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко действует один из трех региональных сосудистых центров, где пациентам оказывается неотложная и высокотехнологичная помощь больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

В регионе наблюдается снижение смертности от инсультов. По данным главного врача НОКБ имени Н.А. Семашко Сергея Богданова, каждый год в клинику поступает более 1,5 тысячи больных с инсультом и более 2,5 тысячи больных с инфарктом. Применение стандартных и новых методик диагностики и лечения позволяет добиваться ежегодного снижения летальности пациентов с этими патологиями. По итогам прошлого года летальность пациентов с инфарктами снизилась до 5,8%, а по итогам девяти месяцев этого года летальность от инсультов составила 12,8%, что ниже на 2% по сравнению с 2023 годом.

Основными факторами риска инсульта являются возраст (65+), высокий уровень холестерина в крови, атеросклероз, курение, сахарный диабет, ожирение, а также перенесенные и имеющиеся заболевания сердца.

При первых симптомах инсульта нужно срочно вызывать скорую помощь. К основным симптомам относятся: головокружение, потеря равновесия и координации движения; проблемы с речью; онемение, слабость или паралич одной стороны тела; потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие; внезапная сильная головная боль.

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