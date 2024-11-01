Семь нижегородских спортклубов сыграют в новой единой форме "Вместе за Нижний"

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В преддверии Дня народного единства в Нижегородской области вновь стартует проект "Вместе за Нижний", инициированный "Центром 800" совместно со спортивными клубами Нижнего Новгорода. Местные профессиональные команды проведут некоторые домашние и выездные матчи ноября в единой форме.
Стоит отметить, что аналогов проекту, объединяющему городские клубы из разных видов спорта, в России не существует.
Впервые эта инициатива была реализована в 2021 году. Сейчас в нём принимают участие семь клубов: футбольный "Пари Нижний Новгород", баскетбольный "Пари Нижний Новгород", хоккейное "Торпедо", мини-футбольные "Торпедо" и "Норманочка", волейбольный АСК, а также хоккейный "Старт" - ветеран среди профессиональных спортклубов Нижнего, выступающий в Суперлиге по хоккею с мячом.
Игровая форма, разработанная в рамках проекта, неразрывно связана с культурным и историческим кодом города. В этом году основная тема - "Воины ополчения", она посвящена Второму Народному ополчению 1612 года - событию, которое берёт свое начало в Нижнем Новгороде и оказало существенное влияние на всю дальнейшую историю нашей страны.
Так, в основу дизайна формы лёг образ кольчуги, отсылающий к формам черепицы Нижегородского кремля, возле стен которого собиралось ополчение; акцент сделан на цвете, аналогичном оттенку боевого знамени Дмитрия Пожарского, а типографика выполнена в старорусском стиле.
"Для связи времён на рукавах формы нанесены годы — 1612-й и 2024-й, а на воротнике — фразы "Купно за едино" и "Вместе за Нижний", а также памятники Минину и Пожарскому, установленные на Красной площади в Москве и на площади Народного единства в Нижнем Новгороде", - рассказали в АНО "Центр 800".
В игровой форме "Вместе за Нижний" клубы сыграют следующие матчи:
— ХК "Торпедо": 4 ноября - c "Динамо" (игра в Москве), 9 ноября - с "Салаватом Юлаевым (игра дома);
— БК "Пари Нижний Новгород": 5 ноября - против "УНИКСа" (в Казани),
— ХК "Старт": 9 ноября - против "Динамо" (в Москве), 3 декабря - против "Мурмана" (дома);
— МФК "Торпедо": 9 и 10 ноября против клуба "Газпром-Югра" (дома);
— АСК: 14 ноября - против московского "Динамо", 24 ноября - против "Газпром-Югра" (дома),
— ФК "Пари Нижний Новгород": 24 ноября - против махачкалинского "Динамо" (дома),
— женский МФК "Норманочка": 14, 15, 16 ноября - домашние игры в рамках Чемпионата России по футзалу.
Количество матчей в форме проекта может быть увеличено по желанию клубов.Напомним, в прошлом сезоне при разработке дизайна формы акцент был сделан на наиболее узнаваемых архитектурных элементах знаковых зданий и сооружений. Среди них — Ярмарка, Пакгаузы, Шуховская башня, Академия "Маяк", Усадьба Рукавишниковых и памятник "Метеору".
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