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Общество

Всероссийский конкурс для молодежи о казачестве стартует в День народного единства

01 ноября 2024 17:34  [40] Общество

Третий Всероссийский конкурс "Казачество на службе Отечества" для учащейся молодежи из Москвы и регионов стартует 4 ноября в День народного единства.

Как сообщают организаторы, победители конкурса смогут получить грант ректора и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата. Среди направлений подготовки – журналистика, педагогика, государственное и муниципальное управление.

Отбор абитуриентов пройдет на конкурсной основе. Чтобы поступить в вуз, участники конкурса должны будут выполнить текстовые, мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

В том числе, участники могут представить проекты о местах казачьей славы, вере в жизни казака, образе казака в будущем, казаках – первопроходцах и первооткрывателях, роли своей семьи в истории России и др. Также допустимы разработка сценария мультфильма или художественного (документального) фильма о казачестве.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в просветительской премии общества "Знание".

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Теги:
День народного единства Конкурсы
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