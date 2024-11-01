Всероссийский конкурс для молодежи о казачестве стартует в День народного единства Общество

Третий Всероссийский конкурс "Казачество на службе Отечества" для учащейся молодежи из Москвы и регионов стартует 4 ноября в День народного единства.

Как сообщают организаторы, победители конкурса смогут получить грант ректора и бесплатное высшее образование по одному из трех профилей уникального казачьего бакалавриата. Среди направлений подготовки – журналистика, педагогика, государственное и муниципальное управление.

Отбор абитуриентов пройдет на конкурсной основе. Чтобы поступить в вуз, участники конкурса должны будут выполнить текстовые, мультимедийные проекты, посвященные традициям и истории казачества.

В том числе, участники могут представить проекты о местах казачьей славы, вере в жизни казака, образе казака в будущем, казаках – первопроходцах и первооткрывателях, роли своей семьи в истории России и др. Также допустимы разработка сценария мультфильма или художественного (документального) фильма о казачестве.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в просветительской премии общества "Знание".