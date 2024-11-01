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Общество

Более 200 человек стали участниками программы "Лидеры добровольчества Нижегородской области"

01 ноября 2024 17:55  [117] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области открылась региональная образовательная программа "Лидеры добровольчества Нижегородской области". Организаторами проекта выступили АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", КУПНО при поддержке регионального правительства.

Из почти 6 тысяч заявок на конкурсной основе отобрали 200 лучших. Конкурс составил 29 человек на место.

Участников программы приветствовали депутат Заксобрания Нижегородской области Соломон Апоян, руководитель проектов по работе с маломобильными гражданами АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко, а также менеджер по работе с регионами Ассоциации "ДОБРО.РФ" Екатерина Тивакова.

Участники проекта в течении трех месяцев освоят модули по самопрезентации и личному бренду, команде и личной эффективности, организации мероприятия, а также модули по проектной деятельности и знакомству с добровольческими организациями. По итогам обучения сто лучших участников получат сертификаты об успешном окончании программы, ещё пятьдесят смогут в приоритетном порядке рассчитывать на участие в федеральных и региональных форумах, а тридцати участникам будут вручены дипломы финалистов за подписью губернатора Нижегородской области.

Проект "Региональная образовательная программа "Лидеры добровольчества Нижегородской области" стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" и реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие в просветительской премии общества "Знание".

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Теги:
Волонтеры КУПНО Обучение
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