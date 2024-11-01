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Экономика

Инвестор построил агрокомплекс на 500 голов в Дальнеконстантиновском районе

01 ноября 2024 18:02  [102] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) "Нижегородец" построил новый животноводческий комплекс на 500 голов с доильно-молочным блоком в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области при господдержке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем инвестиций в реализацию проекта составили 112,6 млн рублей. Причем 50% от вложенных в строительство фермы средств инвестору компенсируют по региональной программе возмещения части затрат на развитие молочного скотоводства.

"Мы практически достигли поставленной несколько лет назад цели – увеличить производство молока на 100 тысяч тонн в год. Только в этом году ожидаем выйти на прибавку в 35 тысяч тонн. Мы приближаемся к полному самообеспечению молоком жителей Нижегородской области, сейчас регион обеспечен этим продуктом на 90%",- рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Денисов во время открытия агрокомплекса.

Большая часть используемых систем на новой ферме технологична и автоматизирована, например, системы вентиляции, навозоудаления, кормления, идентификации и управления стадом. С учетом такой автоматизации один человек за смену может доить до 200 голов.

В свою очередь, глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского округа Владимир Варнаков напомнил, что район является лидером по производству молока в Нижегородской области.

"Здесь выпускают 157 тонн молока в сутки", - сказал Варнаков.

В настоящее время в процессе реализации в Нижегородской области находится 19 проектов по строительству и реконструкции животноводческих комплексов. Общая проектная мощность составляет 6 тысяч скотомест. Их планируется ввести в эксплуатацию с 2024 по 2025 год.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.

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Теги:
Животноводство Сельское хозяйство
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