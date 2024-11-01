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Экономика

Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин"

01 ноября 2024 19:19  [121] Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородская область подала заявку в министерство экономического развития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин", которая расположена в Дзержинске. Об этом в своем Telegram-канале заявил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Особую экономическую зону планируется увеличить за счет включения в нее новой преференциальной зоны на Бору общей площадью 126 га.

В случае одобрения заявки, ОЭЗ "Кулибин" расширится до 850 га, что позволит ей войти в первую десятку в России по занимаемым площадям, количеству резидентов и эффективности функционирования.

В состав заявки включены 11 новых инвестпроектов на сумму более 20 млрд рублей в области металлообработки, логистики, агропромышленного комплекса. В общей сложности будет создано более 1000 рабочих мест.

"Особенностью новой ОЭЗ станет создание речного грузового мультимодального порта с целевым грузооборотом в 3,9 млн тонн. Развитие речной инфраструктуры позволит создать условия для увеличения товарооборота с дружественными странами и экспорт продукции нижегородских производителей",- рассказал Поляков.

Напомним, две компании направят на реализацию своих проектов в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске 20 млрд рублей.

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Теги:
оэз Промышленность
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