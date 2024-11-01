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Общество

Украинский беспилотник ликвидировали в небе над Нижегородской областью

02 ноября 2024 07:56  [178] Общество

Украинский беспилотник сбит минувшей ночью в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Повреждений нет. Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата сразу над несколькими регионами России.

Согласно информации ведомства, по восемь беспилотников сбиты над Курской и Брянской областями, три - над Орловской областью, два - в Белгородской области, по одному - над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.

Напомним, ночью 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы Нижегородской области отразили атаку восьми украинских беспилотников на территории дзержинской промзоны. Тогда пострадали четверо сотрудников пожарно-спасательной части - они получили лёгкие осколочные ранения.

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Теги:
беспилотники Минобороны
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