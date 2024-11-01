Украинский беспилотник ликвидировали в небе над Нижегородской областью

Украинский беспилотник сбит минувшей ночью в небе над Нижегородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны."Повреждений нет. Благодарю за работу всех специалистов, кто обеспечивает безопасность", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата сразу над несколькими регионами России.
Согласно информации ведомства, по восемь беспилотников сбиты над Курской и Брянской областями, три - над Орловской областью, два - в Белгородской области, по одному - над Ростовской и Нижегородской областями и над Крымом.Напомним, ночью 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы Нижегородской области отразили атаку восьми украинских беспилотников на территории дзержинской промзоны. Тогда пострадали четверо сотрудников пожарно-спасательной части - они получили лёгкие осколочные ранения.
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