Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций Экономика

Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, сообщает телеканал "360". Их доля составляет примерно 79% от общего объёма активов в банковской системе России.

В список вошли 13 финансовых организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т‑Банк, Райффайзенбанк, "ЮниКредит банк", Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, Банк ГПБ, "Московский Кредитный Банк", Банк "ФК Открытие" и Россельхозбанк.

К системно значимым банкам относятся кредитные учреждения, которые занимают значительную долю рынка и в случае банкротства могут спровоцировать кризис в финансовой системе государства.