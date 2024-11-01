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Экономика

Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций

02 ноября 2024 14:35  [71] Экономика

Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, сообщает телеканал "360". Их доля составляет примерно 79% от общего объёма активов в банковской системе России.

В список вошли 13 финансовых организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т‑Банк, Райффайзенбанк, "ЮниКредит банк", Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, Банк ГПБ, "Московский Кредитный Банк", Банк "ФК Открытие" и Россельхозбанк.

К системно значимым банкам относятся кредитные учреждения, которые занимают значительную долю рынка и в случае банкротства могут спровоцировать кризис в финансовой системе государства.

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Теги:
Банки ЦБ РФ
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