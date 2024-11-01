Житель Большого Болдина предстанет перед судом за расстрел соседской собаки

Сотрудники большеболдинской полиции задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники МО МВД России “Большеболдинский” задержали 28-летнего жителя села Пермеево. Он подозревается в жестоком обращении с “русским охотничьим спаниелем” 43-летней соседки.
Так, женщина обратилась в полицию в связи с тем, что её питомец получил пулевое ранение, от которого скончался. Полицейские установили личность злоумышленника.
Он признал свою вину и объяснил поступок тем, что животное раскидало обувь на крыльце дома и ело из миски его собак.
Также полицейские изъяли пневматическую винтовку, из которой был произведён выстрел.
В связи с этим, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Фигуранту может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.
Ранее жительницу Володарского района обвиняли в жестоком обращении с животными.
Во время проверки, сотрудники полиции установили, что собаки были сброшены из окна 4 этажа многоквартирного дама 58-летней местной жительницей.
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