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Житель Большого Болдина предстанет перед судом за расстрел соседской собаки

03 ноября 2024 11:09  [170] Происшествия

Сотрудники большеболдинской полиции задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники МО МВД России “Большеболдинский” задержали 28-летнего жителя села Пермеево. Он подозревается в жестоком обращении с “русским охотничьим спаниелем” 43-летней соседки.

Так, женщина обратилась в полицию в связи с тем, что её питомец получил пулевое ранение, от которого скончался. Полицейские установили личность злоумышленника.

Он признал свою вину и объяснил поступок тем, что животное раскидало обувь на крыльце дома и ело из миски его собак.

Также полицейские изъяли пневматическую винтовку, из которой был произведён выстрел.

В связи с этим, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Фигуранту может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.

Ранее жительницу Володарского района обвиняли в жестоком обращении с животными.

Во время проверки, сотрудники полиции установили, что собаки были сброшены из окна 4 этажа многоквартирного дама 58-летней местной жительницей.

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Теги:
Животные Полиция
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