Жительница Володарского района обвиняется в жестоком обращении с животными Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Володарском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, под окнами одного из домов в поселке Решетиха местные жители обнаружили двух собак с множественными травмами, предположительно, полученными в результате падения с высоты.

Неравнодушные нижегородцы отвезли животных в ветеринарную лечебницу для оказания медицинской помощи. Одна из собак впоследствии скончалась.

Во время проверки, сотрудники полиции установили, что собаки были сброшены из окна 4 этажа многоквартирного дама 58-летней местной жительницей.

Женщину доставили отдел полиции, где она дала признательные показания, указав что устала от животных. В содеянном обвиняемая не раскаивается. Возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными. Нижегородке грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после жёсткой посадки вертолёта санавиации под Семёновом.