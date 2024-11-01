Нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные ГУ МЧС России по Нижегородской области проверили готовность промышленного комплекса в Дзержинске к возможным ЧС, а также отработали тушение объекта с высокой горючей загрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласной легенде учения, возгорание произошло из-за нарушение пожарной безопасности. После включения автоматической пожарной сигнализации свыше 50-ти человек эвакуировались самостоятельно. Еще двоих эвакуировали спасатели.

Площадь возгорания условно достигала 200 кв. метров.

В тренировке участвовали 28 спасателей, задействовано 8 единиц пожарной техники.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Нижегородской области Ильи Шарова, подобные учения проводятся во всех районах области.

“Тренировки совершенствуют боевые навыки пожарно-спасательных подразделений, а результаты учений позволяют внести необходимые коррективы для повышения безопасности на самом объекте", — заключил он.

Напомним, ранее большие учения МЧС прошли на трассе М-12 "Восток".