График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2024 11:31  [112] Нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске
03 ноября 2024 10:12  [142] Нижегородская молодежь сможет принять участие во Всероссийском научно-популярном конкурсе
02 ноября 2024 19:54  [458] Регоператор планирует возобновить эксплуатацию полигона в Балахне с 3 ноября
02 ноября 2024 18:43  [318] Сотрудники отдела АПЗ повысили квалификацию на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге
02 ноября 2024 18:24  [312] Нижегородцы приняли участие в хоровой акции ко Дню народного единства
02 ноября 2024 18:11  [335] Более 100 открыток участникам СВО написали посетители органов ЗАГС региона
02 ноября 2024 17:45  [347] Мероприятия ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде можно будет посмотреть в прямом эфире
02 ноября 2024 17:20  [333] Большой этнографический диктант прошел в нижегородском Доме народного единства
02 ноября 2024 16:56  [359] Антигололедная обработка улиц продолжается в Нижнем Новгороде
02 ноября 2024 16:23  [324] Нижегородцы могут принять участие в опросе о символе Дня народного единства – грозди рябины
Общество

Нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске

03 ноября 2024 11:31  [112] Общество
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные ГУ МЧС России по Нижегородской области проверили готовность промышленного комплекса в Дзержинске к возможным ЧС, а также отработали тушение объекта с высокой горючей загрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласной легенде учения, возгорание произошло из-за нарушение пожарной безопасности. После включения автоматической пожарной сигнализации свыше 50-ти человек эвакуировались самостоятельно. Еще двоих эвакуировали спасатели.

Площадь возгорания условно достигала 200 кв. метров.

В тренировке участвовали 28 спасателей, задействовано 8 единиц пожарной техники.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Нижегородской области Ильи Шарова, подобные учения проводятся во всех районах области.

“Тренировки совершенствуют боевые навыки пожарно-спасательных подразделений, а результаты учений позволяют внести необходимые коррективы для повышения безопасности на самом объекте", — заключил он.

Напомним, ранее большие учения МЧС прошли на трассе М-12 "Восток".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск МЧС учения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph