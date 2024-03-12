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Общество

Большие учения МЧС прошли на трассе М-12 "Восток"

14 марта 2024 09:44  [111] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

На трассе М-12 “Восток” прошли крупные учения по устранению последствий ДТП с участием санитарной авиации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, за ходом учений наблюдали представители правительства Владимирской области, руководители Госкомпании “Автодор”.

Навыки спасения людей и ликвидации последствий ДТП отрабатывали специалисты Госкомпании “Автодор”, подрядных организаций, МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф.

Под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, воссоздали несколько ситуаций, когда в результате ДТП было перекрыто движение. По сценарию, во Владимирской области на 173-м км М-12 водитель не справился с управлением. Машина перевернулась через барьерное ограждение на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом и легковым автомобилем. Пассажиры автобуса и легковушки заблокированы, в салонах имеются пострадавшие пассажиры. В результате ДТП движение в сторону Москвы перекрыто, на трассе образовался затор длиной 10 км.



Помимо этого, в Нижегородской области на 421-м км трассы М-12 случилась условная массовая авария с участием двух легковых авто, пассажирского автобуса и бензовоза. В результате ДТП топливо вылилось на дорогу, сохраняется угроза возгорания. Пострадавшим требуется медицинская помощь. Подъезд спецтехники к месту происшествия сильно затруднен.

Еще на трех участках М-12 “Восток” – на 91-м км в Московской области, 617-м км в Чувашской Республике и 724-м км в Республике Татарстан были отработаны действия по ликвидации дорожных заторов.

На всех локациях учений спецслужбы действовали четко и слаженно. Дорожные службы установили ограждение на месте ДТП, разобрали барьерное ограждение на разделительной полосе для движения транспорта через встречную полосу. Сотрудники полиции регулировали движение автомобилей, специалисты МЧС устраняли очаги возгорания, которые возникли из-за разлива топлива. Условно пострадавшие получили первую медицинскую помощь и были оперативно направлены в больницу. Санитарная авиация доставила в медучреждения тяжело раненых.

Также с трассы были эвакуированы поврежденные ТС, после чего дорожники расчистили участки условных ДТП, восстановили барьерное ограждение и восстановили движение автомобилей. Главный акцент во время учений был сделан на порядке прохождения информации и организации межведомственного взаимодействия. Отработали различные сценарии действий всех служб в случае заторов на дороге при ДТП или снежных заносах.

По данным ведомства, подобные учения помогают отработать необходимые навыки, а также позволяют специалистам в полной мере ощутить, насколько масштабна и значима их работа. В реальной чрезвычайной ситуации такая подготовка поможет обеспечить бесперебойное, безопасное движение транспорта, в кратчайшие сроки помочь людям, а главное – спасти жизни.

Ранее сообщалось, что первый этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС завершен в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что на территории Сормовского лесничества в Нижнем Новгороде прошли пожарные учения.

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Теги:
МЧС учения
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