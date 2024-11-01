Нижегородский танцевальный коллектив вышел в финал конкурса “Талантливая Россия" Культура и отдых

Танцевальный коллектив из Нижегородской области “Русские узоры” вышел в финал Всероссийского конкурса “Талантливая Россия”, сообщают организаторы.

Отмечается, что танцевальному коллективу недавно исполнилось всего 3 года. Идея его создания пришла не сразу.

Целый год участники подбирали репертуар и стиль танца. А в настоящее время танцевальный коллектив своим творчеством показывает зрителю, что народная культура жива, ее нужно любить, уважать и не забывать.

В частности, главной задачей конкурса “Талантливая Россия” является выявление талантливых коллективов, представляющих традиционные культуры народов России.

Проект способствует раскрытию культурного своеобразия народов, укреплению межэтнических связей в стране.

Победителей конкурса “Талантливая Россия” определят по итогам открытого голосования на сайте https://talantrf.ru.

Поэтому до 15 декабря 2024 года поклонники коллектива “Русские узоры” имеют возможность проголосовать за танцоров, а также ознакомиться с работами других конкурсантов.

Конкурс талантов проходит в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание” национального проекта “Образование” при поддержке Министерства просвещения РФ.

Организатором выступает АНО “Мастерская талантов”.

Напомним, что нижегородские учреждения культуры присоединятся к акции "Ночь искусств".

Основные мероприятия пройдут 3 и 4 ноября и будут посвящены теме "Россия объединяет". Музеи, дома культуры, библиотеки в районах области проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.