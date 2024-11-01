Нижегородские кадеты приняли участие в Городском офицерском балу "Во славу Отечества!" Общество

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

В конце октября учащиеся 10 и 11 кадетских классов нижегородского МАОУ “Гимназия №2” участвовали в III городском офицерском балу "Во славу Отечества!". Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Согласно информации, мероприятие приурочили к 225-летию со дня рождения русского поэта А.С. Пушкина. Торжество состоялось на базе “Центра культуры и досуга “Дворец культуры ОАО “ГАЗ”. Там кадеты присоединились к воспитанникам военно-патриотических клубов и военизированных классов со всего Нижнего Новгорода.

Для того, чтобы достойно представить себя на этом церемониальном событии, кадеты прошли мастер-классы по танцам XIX века — вальсу, котильону и другим танцам той эпохи, обучались бальному этикету.

Несмотря на волнение, мероприятие прошло успешно.

“Проведение таких церемониальных мероприятий, как офицерский бал, позволяет молодым людям не только прикоснуться к культурным и историческим традициям, но и воспитывают в них уважение, благородство и чувство чести, столь важные в современном обществе”, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства провел "Зарядку со спецназом" для кадетов и юнармейцев.

Представители элитного подразделения Росгвардии – "Краповые береты" - показали нижегородским кадетам и активистам движения "Юнармия" элементы спецразминки, а затем вместе с ребятами пробежали в колоннах марш-бросок на полтора километра.