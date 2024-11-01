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Культура и отдых

Советскую мозаику "Выше, быстрее, сильнее" восстановили в Нижнем Новгороде

04 ноября 2024 10:53  [57] Культура и отдых
Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Советскую мозаику "Выше, быстрее, сильнее" восстановили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Суханова.

"1 год работы, 30 художников, мозаичистов, реставраторов, монтажников, 25 оттенков смальты: все это о панно "Быстрее, выше, сильнее" на Березовской, 118 и его возвращении домой", - подчеркнула она.

Согласно информации, каждый элемент панно в ходе восстановления переложили на новое основание, на новый реставрационный клей. , что в оригинале использовался экспериментальный состав, из-за разрушения которого со временем произведение и стало осыпаться.

Также были возрождены технологии изготовления советской смальты — она варилась идентично авторской, с той же текстурой, в тех же оттенках. Необходимого цвета подбирались гранит и мрамор.

Напомним, советскую мозаику "Быстрее, выше, сильнее" начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской в Нижнем Новгороде в середине октября 2023 года. Панно было создано к Олимпиаде-80 и является одним из самых больших в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Искусство Московский район Памятники
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