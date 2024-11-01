Глеб Никитин обратился к добровольцам, отправляющимся в зону СВО Общество

Фото: Никита Духник

Глеб Никитин обратился к добровольцам, отправляющимся в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.



4 ноября 2024 года, в День народного единства, на площади Народного Единства в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония отправки добровольцев в зону СВО. Кроме того, в зону СВО и на приграничные территории в рамках мероприятия "Купно за едино" был направлен очередной гуманитарный конвой.

Участие в мероприятии приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, член Совета Федерации ФС РФ Александр Вайнберг, председатель общества "Царьград" Константин Малофеев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, народный артист России Олег Газманов.

От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с приветствием к добровольцам обратился Игорь Паньшин.

"Нижегородская земля – родина героев и опора нашей большой страны. Поэтому для нас этот праздник особенный. Он напоминает о том, что народ, объединившийся перед лицом угроз и трудностей, достигает великих свершений. Важно, что, как в прошлом, так и сегодня, каждый защитник Родины знает: сослуживцы - его боевые братья. Он без колебаний доверяет им - независимо от национальности, веры или возраста. России был брошен новый вызов, и лучшие из нас вновь берут на себя долг ее защиты. Мы будем думать о вас, молиться и помогать – помогать и вам, и вашим семьям. Вместе с ними будем ждать вас живыми и здоровыми, с победой!" - говорится в приветствии полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Глеб Никитин отметил символичность места, где проходит церемония отправки бойцов на фронт. Именно у стен Нижегородского кремля собиралось в путь Народное ополчение.

"Даже спустя четыреста с лишним лет мы понимаем, насколько уникальным был тот момент. Понимаем мы, нижегородцы, понимает и вся страна. Осознание значимости тех событий однозначно растет. Надо отметить, что ополченцами тогда были представители разных конфессий, сословий и, конечно же, национальностей. Это было настоящее народное единство во имя общей цели. Так происходит и в наши дни. Мы опять стремимся отстоять свой суверенитет, независимость, возможность определять свою судьбу самостоятельно. От лица всех нижегородцев я говорю огромное спасибо каждому из добровольцев. Давайте помнить о том, что наши великие предки завещали заботиться о Родине, защищать ее, беречь мир, согласие между разными национальностями, группами, конфессиями. Ведь в многообразии и единстве России – ее мощь и самобытность", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что, Нижегородская область ведет постоянную работу по поддержке военнослужащих, защищающих Родину. Не считая нынешнего конвоя, координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей совместно с правительством Нижегородской области сформировал и отправил более 630 конвоев гуманитарной помощи, а также передал более 240 автомобилей для нужд военных.

"От стен Нижегородского кремля сегодня уходят добровольцы. Они идут освобождать свою Родину. Потому что вся эта большая – Великая, Малая, Белая Русь, воплощением которой являются цвета российского флага – белый, синий, красный, - и есть объединение триединого русского народа. Точно так же и мы должны быть едины", - сказал Константин Малофеев.

"Сегодня для всех нас особый день, когда мы вспоминаем победу нижегородского ополчения в 1612 году, чей подвиг был осенен благодатью Казанского образа Божией Матери. Мы гордимся нашими предками и надеемся, что и мы, и младшие поколения будем их достойными наследниками, сумеем сохранить нашу землю, наши традиции, духовно нравственные ценности и веру, которая являлась и является объединяющим началом для нашей государственности. Сегодня для нашей Родины снова настало тяжелое время, когда наши воины должны встать на ее защиту, нам снова необходимо единение, которое царило в период окончания смутного времени. Я особо обращаюсь к тем, кто отправляется в зону СВО. Мы будем молиться за вас, чтобы Господь послал вам сил духовных и телесных, чтобы пресвятая Богородица укрывала вас своим Покровом. Возвращайтесь с победой! Купно за едино!" - обратился к добровольцам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Для меня огромная честь быть сегодня вместе со всеми на этой исторической площади, где почти 400 лет назад свершалась судьба страны, судьба России. Но сегодня тоже непростые времена. "Так было в России с далеких времен – чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит". С праздником!" - обратился Олег Газманов словами из песни "Вперед, Россия", которую он, напутствуя бойцов перед отправкой на СВО, исполнил для них. Народный артист России пожелал воинам, чтобы они скорее вернулись домой – невредимыми и с победой.

В составе гумконвоя, который отправился в этот день с площади Народного Единства, – фуры с грузом общим весом 90 тонн. Это инструменты, пило- и стройматериалы, маскировочные сети, обогревательные приборы, продукты питания и многое другое. Также на СВО направлено четыре автомобиля, один багги и пять мотоциклов.

Участие в формировании гуманитарного груза принимали правительство Нижегородской области, Дом народного единства, региональное отделение партии "Единая Россия", депутатский корпус Думы Нижнего Новгорода, АНО "Духовное наследие", Общероссийский народный фронт Нижегородской области, нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", нижегородское отделение ОГО "Ассамблея народов России", движение "Ополчение 52". Также к сбору гуманитарной помощи присоединились Приокский, Нижегородский и Ленинский районы Нижнего Новгорода, Кулебаки, Воротынский, Вадский, Починковский, Бутурлинский, Тоншаевский, Шарангский округа.

Также участники мероприятия "Купно за едино" возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного Единства.

Сотрудники Управления Росгвардии по Нижегородской области в тесном взаимодействии с другими силовыми ведомствами региона обеспечили охрану общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства.