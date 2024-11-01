Евгений Люлин принял участие в торжествах в День народного единства Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Спикер регионального парламента вместе с представителями областного правительства провёл встречу с главами традиционных конфессий региона. Затем в Нижегородском кремле Евгений Люлин принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Козьмы Минина в Михаило-Архангельском соборе, откуда в честь праздника отправился крестный ход.

"4 ноября для нижегородцев – особая дата, мы чтим память героев ополчения во главе с гражданином Мининым и князем Пожарским, освободившего Москву и нашу Родину от польско-литовских интервентов! И сейчас, спустя века, патриотизм стал национальной идеей, объединившей миллионы россиян. Нас связывает чувство единой искренней любви к своей стране, готовность к самопожертвованию ради Отчизны. Россияне ежедневно делами доказывают преданность своей стране, готовы сражаться за нашу свободу, ценности и идеалы", - подчеркнул Евгений Люлин.

Также спикер ЗСНО принял участие в фестивале-акции "Нижегородцы – для России" на площади Народного Единства. В рамках акции в зону СВО отправились добровольцы и состоялась отправка гуманитарной помощи, в сборе которой также приняли участие жители региона.

"Единство народа как раз и заключается в готовности по первому требованию обеспечить наших бойцов всем самым необходимым для приближения Победы. Законодательное Собрание также вносит вклад в общее дело по сбору гуманитарной помощи. Наши сотрудники регулярно отправляют грузы в зону СВО, экипировку и оборудование для военнослужащих», - отметил Евгений Люлин.

Он также посетил выставочный комплекс Манеж, где открылась фотовыставка, посвящённая 15-летию восшествия на патриарший престол Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. "Церковь, как и в Смутное время, остаётся оплотом патриотизма. Сейчас очень многие люди приходят к вере, получают благословение на подвиги во имя Родины. Мы переживаем непростые времена, внешние силы стремятся внести раскол в единство российского народа, ослабить наше государство. И только объединившись, мы можем им противостоять и продолжить прилагать все усилия для процветания родной страны", - заключил Евгений Люлин.

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