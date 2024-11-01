Смертельная авария произошла в Пильнинском районе вечером 4 ноября Происшествия

Смертельная авария произошла в Пильнинском районе поздно вечером 4 ноября. Виновник ДТП, предположительно, был пьян, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла около 23:32 на 2-м км автодороги Пильна - Сеченово. Согласно предварительной информации, 53-летний водитель кроссовера Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения, где влобовую врезался в ВАЗ 2114.

Водитель "четырнадцатой" погиб на месте. Его 48-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована в Сеченовскую ЦРБ.

Виновник аварии также пострадал и был направлен в больницу.

Напомним, утром 1 ноября смертельное ДТП произошло в Семёновском районе: около деревни Овсянка 43-летняя водитель Peugeot 308 выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. В результате погиб пассажир, два ребёнка пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.