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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Семёновском районе утром 1 ноября

01 ноября 2024 11:19  [141] Происшествия

45-летний мужчина погиб в ДТП в Семёнове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Утром 1 ноября около деревни Овсянка Нижегородской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Водитель легковушки погиб, его тело пришлось деплокировать спасателям.

Ещё три человека пострадали.

Напомним, вечером 30 октября в Дивеевском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли мужчина и его 13-летний сын. Причиной аварии стала лисица, выбежавшая на дорогу.

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Теги:
ДТП МЧС Семенов
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