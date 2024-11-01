Смертельное ДТП произошло в Семёновском районе утром 1 ноября

45-летний мужчина погиб в ДТП в Семёнове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Утром 1 ноября около деревни Овсянка Нижегородской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Водитель легковушки погиб, его тело пришлось деплокировать спасателям.
Ещё три человека пострадали.Напомним, вечером 30 октября в Дивеевском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли мужчина и его 13-летний сын. Причиной аварии стала лисица, выбежавшая на дорогу.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+