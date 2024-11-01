Смертельное ДТП произошло в Семёновском районе утром 1 ноября Происшествия

45-летний мужчина погиб в ДТП в Семёнове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. Утром 1 ноября около деревни Овсянка Нижегородской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб, его тело пришлось деплокировать спасателям. Ещё три человека пострадали. Напомним, вечером 30 октября в Дивеевском районе Напомним, вечером 30 октября в Дивеевском районе произошло страшное ДТП , в котором погибли мужчина и его 13-летний сын. Причиной аварии стала лисица, выбежавшая на дорогу.

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