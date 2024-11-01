Ученые нижегородского ПИМУ создали российский аналог фибринового клея из крови Общество

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде разработали лабораторную технологию получения фибринового клея из компонентов человеческой крови. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

До этого российские врачи применяли импортные препараты, однако после 2022 года иностранные производители прекратили поставлять препарат.

Фибриновый клей используется для остановки кровотечений во всех областях хирургии.

Фибриновый клей уже прошел первые испытания на животных, успешно зарекомендовав себя как на крупных сосудах, так и на паренхиматозных органах, к которым относится, например, печень. Одна из острых проблем в хирургии — остановка кровотечения печени. Препарат начинает действовать в течение первой минуты, к концу второй минуты происходит полная остановка кровотечения.

"Сейчас ведутся переговоры с минздравом РФ и Федеральным медико-биологическим агентством России. Выпуск первых партий клея готов взять на себя Научно-производственный центр "ФАРМЗАЩИТА" ФМБА РФ. Если мы пойдем по пути облегченной процедуры регистрации препарата, то вполне реально в течении двух лет довести наш продукт до клинического применения", - заявил ректор ПИМУ, доктор медицинских наук Николай Карякин.

После запуска препарата в производство ученые ПИМУ планируют продолжить лабораторные исследования и расширить линейку фибриновых клеев.

Напомним, нижегородские ученые приступили к созданию вакцины от рака.