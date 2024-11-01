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Общество

Нижегородские ученые приступили к созданию вакцины от рака

04 ноября 2024 14:53  [113] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Ученые Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского совместно с Научно-образовательным центром ( НОЦ ) и группой компаний "Мадин" приступили к разработке противоопухолевой вакцины от рака. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин во время VIII просветительского марафона "Знание.Первые" в "Академии Маяк" 4 ноября.

Общий бюджет исследований составит 20 млн рублей.

"Это будет лечение онкологии на абсолютно ином уровне, и мы верим, что в совсем недалеком будущем рак будет излечим",- сказал Никитин

Губернатор также подчеркнул, что Нижегородская область находится на первом месте в России по объему выручки на одного сотрудника IТ-компании.

"Это говорит о высочайшем уровне производительности труда и качестве продуктов, которые выпускают наши компании. Что касается IТ-кампуса "НЕЙМАРК", то все пять очередей объекта планируется построить в конце 2026 года. К 1 сентября 2027 года он начнет полностью функционировать",- рассказал Никитин.

Напомним, три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде

Также ранее сообщалось, что строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%

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Теги:
Здравоохранение ННГУ
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