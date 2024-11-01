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Экономика

Цены на стройматериалы в России в октябре выросли на 22%

05 ноября 2024 12:08  [113] Экономика

В октябре цены на стройматериалы в России в среднем выросли на 22%, сообщает ТАСС.

Так, почти две трети застройщиков в стране отметили, что цены на стройматериалы показали заметный рост.

При этом, 91% застройщиков выполнили планы по строительным работам, но ухудшили оценки относительно ситуации в жилищном строительстве по большинству метрик. Кроме того, 36% застройщиков указали на снижение доступности проектного финансирования по новым проектам. Еще 35% застройщиков отметили ухудшение ситуации с трудовыми ресурсами.

"В совокупности такая ситуация увеличивает вероятность снижения запусков новых проектов и роста себестоимости строительства. Эти выводы подтверждаются и прогнозами застройщиков на будущее: 73% компаний ожидают ухудшения ситуации в жилищном строительстве в четвертом квартале, 78% прогнозируют снижение рентабельности через год (+5 п.п. за квартал)", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что рост цен на новостройки остановился.

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Теги:
Строительство Цены
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