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Экономика

"Дом.РФ": рост цен на новостройки остановился

16 октября 2024 15:43  [107] Экономика

В Росси замедлился рост цен на новостройки, сообщает РБК.

"С начала года строящееся жилье в России подорожало на 6,4%, но в реальном выражении (без учета инфляции) — только на 0,6%", - пояснили в пресс-службе "Дом.РФ".

Замедление роста цен в июле - сентябре эксперты связывают со снижением спроса после завершения льготной ипотеки. Продажи в новостройках после отмены этой программы упали в два раза.

По мнению экспертов, низкие темпы роста цен на первичном рынке жилья сохранятся до конца года. Рост стоимости "квадрата" в новостройках в большинстве регионов будет отставать от инфляции. Это значит, что в реальном выражении цены будут снижаться.

Снижение цен на жилье в России также прогнозируют аналитики рейтингового агентства АКРА. По их мнению, в ближайшие 12 месяцев цены на первичном и вторичном рынках жилья страны могут снизиться на 3-5%. Об этом, в частности, свидетельствуют скидки от застройщиков и собственников вторичного жилья.

Ранее сообщалось, что стоимость одного "квадрата" на вторичном жилье в РФ выросла с начала года.

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Теги:
Жилье Цены
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