Экс-руководитель ГУФССП по Нижегородской области Леонид Морковкин ушел из жизни Политика

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области

Бывший руководитель ГУФССП по Нижегородской области, подполковник внутренней службы Леонид Морковкин скончался 4 ноября на 55 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Он был руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области с 2019 года по 2022 год, а всего отдал службе в ФССП России более 20 лет.

"Сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области с благодарностью будут помнить талантливого руководителя. Для многих Леонид Морковкин был наставником и помощником, у которого можно было получить добрый совет. Он запомнится нам жизнерадостным человеком, верным товарищем и надежным другом", - рассказали в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Леонида Морковкина.