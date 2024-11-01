Экс-руководитель ГУФССП по Нижегородской области Леонид Морковкин ушел из жизни

Фото:
Бывший руководитель ГУФССП по Нижегородской области, подполковник внутренней службы Леонид Морковкин скончался 4 ноября на 55 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Он был руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области с 2019 года по 2022 год, а всего отдал службе в ФССП России более 20 лет.
"Сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области с благодарностью будут помнить талантливого руководителя. Для многих Леонид Морковкин был наставником и помощником, у которого можно было получить добрый совет. Он запомнится нам жизнерадостным человеком, верным товарищем и надежным другом", - рассказали в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Леонида Морковкина.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+