Созданные учеными ННГУ магнитные датчики вывели на орбиту Земли

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Магнитные низкочастотные датчики, изготовленные Научно-исследовательским радиофизическим институтом (НИРФИ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде, выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б". Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Пуск выполнен 5 ноября с космодрома Восточный.
Датчики входят в комплекс приборов на двух спутниках "Ионосфера-М" №1 и №2. Эти космические аппараты предназначены для наблюдения возмущений электромагнитных полей, изучения состава земной атмосферы и наблюдением за распределением озона в ее верхних слоях, а также для контроля радиационной обстановки.
"В общей сложности планируется создать космическую группировку из четырёх спутников “Ионосфера-М” и одного спутника “Зонд-М”. Два спутника, оснащённые нашими датчиками, успешно выведены на орбиту", - рассказал ректор ННГУ Олег Трофимов
Директор Научно-исследовательского радиофизического института ННГУ Алексей Шиндин добавил, что НИРФИ ННГУ впервые за 40 лет изготовил и поставил космические приборы, что является уникальным событием для Нижегородской области.
У магнитных датчиков уровень собственных шумов на порядок ниже уровня естественных шумов Земли, что определяет их востребованность для ряда геофизических задач (геологоразведка,мониторинг естественных и искусственных возмущений магнитного поля).
Напомним, ННГУ запустит первый собственный спутник "Лобачевский" в 2025 году.
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