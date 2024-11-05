Созданные учеными ННГУ магнитные датчики вывели на орбиту Земли Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Магнитные низкочастотные датчики, изготовленные Научно-исследовательским радиофизическим институтом (НИРФИ) ННГУ им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде, выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Пуск выполнен 5 ноября с космодрома Восточный.

Датчики входят в комплекс приборов на двух спутниках "Ионосфера-М" №1 и №2. Эти космические аппараты предназначены для наблюдения возмущений электромагнитных полей, изучения состава земной атмосферы и наблюдением за распределением озона в ее верхних слоях, а также для контроля радиационной обстановки.

"В общей сложности планируется создать космическую группировку из четырёх спутников “Ионосфера-М” и одного спутника “Зонд-М”. Два спутника, оснащённые нашими датчиками, успешно выведены на орбиту", - рассказал ректор ННГУ Олег Трофимов

Директор Научно-исследовательского радиофизического института ННГУ Алексей Шиндин добавил, что НИРФИ ННГУ впервые за 40 лет изготовил и поставил космические приборы, что является уникальным событием для Нижегородской области.

У магнитных датчиков уровень собственных шумов на порядок ниже уровня естественных шумов Земли, что определяет их востребованность для ряда геофизических задач (геологоразведка,мониторинг естественных и искусственных возмущений магнитного поля).

Напомним, ННГУ запустит первый собственный спутник "Лобачевский" в 2025 году.