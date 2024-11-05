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Общество

Подрядчик завершил ремонт участка проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

06 ноября 2024 14:06  [138] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Подрядчик завершил ремонт участка проезжей части на проспекте Ленина от управления ГЖД до транспортной развязки у Комсомольского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Также было отремонтировано асфальтовое покрытие на самом виадуке. Общая протяженность двух участков составила 3,5 км.

По словам гендиректора ГУММиДа Андрея Левдикова, во время ремонта дорожники заменили изношенные слои покрытия на новые с применением смесей с битумными вяжущими PG.

"Этот состав впервые используется в Нижнем Новгороде. Битумные вяжущие PG позволяют увеличить срок службы на 20-30% по сравнению с предыдущими типами покрытия", - уточнил Левдиков.

Участок проспекта Ленина отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Напомним, ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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