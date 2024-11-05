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Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов посетил Тонкинский и Шарангский муниципальные округа

06 ноября 2024 14:27  [95] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов посетил Тонкинский и Шарангский муниципальные округа Нижегородской области. Он проверил социальные объекты, построенные по народной программе "Единой России", встретился с жителями, молодежью, активом территорий и провел прием граждан.

Так, в Шарангской средней школе депутат оценил работу специализированных классов беспилотных авиационных систем. Они созданы в рамках федерального нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

"Нижегородская область стала одним из 30 пилотных регионов, где в школах появились подобные классы. Всего их - 17, плюс в Борском губернском колледже. На уроках ребята смогут получать технические навыки управления беспилотниками, а также разрабатывать и собирать дроны. Здесь есть все для получения практических и теоретических знаний: оборудование отечественного производства, рабочие места с персональными компьютерами, лампами для монтажа мелких деталей. В дальнейшем знания можно будет использовать в сфере программирования, управлении робототехникой, сельском и лесном хозяйстве", - рассказал Артём Кавинов.

Также он проверил организацию питания ребят: "Вкусно, много мяса, овощей. Есть отдельное диабетическое меню".

В Тонкине Артём Кавинов ценил капремонт центральной районной библиотеки. По адресной инвестиционной программе здесь выполнен ремонт отопительной системы, водопровода, канализации. На эти цели из областного бюджета было направлено более 15 млн рублей. Кроме того, на средства областного бюджета, а это более 10 млн рублей, закуплено необходимое оборудование, пополнен книжный фонд.

"Внутри уютно, функционально, познавательно. Современное пространство, с новейшими технологиями, где будет интересно и детям, и взрослым. Руководство уже подало заявку на второй этап модернизации в следующем году. Это детский модуль библиотеки на втором этаже этого же здания. Уверен, после ремонта получится настоящий семейный образовательно-досуговый культурный центр", - поделился впечатлениями Артём Кавинов.

Там же депутат встретился с молодежью – учащимися Шахунского колледжа аграрной индустрии и Тонкинской школы: "Лучшие из лучших. Вопросы от ребят самые разные – поддержка сельской молодежи, возможность строительства универсального спортивного зала, газификация, как стать политиком. Думаю, что "разговор о важном" у нас получился. Равнодушных не было".

Кроме того, Артём Кавинов посетил районный дом культуры, который был капитально отремонтирован в прошлом году к 300-летию поселка.

"Кропотливая работа тонкинской команды, нашего министерства культуры и впечатляющий результат - современный, стильный, функциональный комплекс. Теперь здесь есть все условия для репетиций, выступлений, отличный профессиональный хореографический зал, возможность проведения уличных массовых мероприятий с балконной группой, малый зал. Набирает силу и музейное крыло", - отметил он.

В рамках рабочей поездки парламентарий провел приемы граждан во всех округах, встретился с семьями участников СВО.

"Вопросы сложные. Вместе с помощниками, представителями администрации, военкоматом, соцзащитой стараемся решить вопросы, которые, к сожалению, пока, хоть и по объективным причинам, но остаются без ответов, - сказал Артем Кавинов. - Благодарю администрацию округов за компетентность, неравнодушие и помощь в решении целого ряда вопросов, возникавших по обращениям к нам жителей в последние месяцы".

Напомним, работа с обращениями граждан – важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа "Единой России".

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Теги:
Артём Кавинов Единая Россия Тонкинский район
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