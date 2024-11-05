Ключевая ставка с высокой вероятностью может быть повышена в декабре Экономика

Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России в декабре не запланировано, однако вероятность повышения очень высока. Это следует из материалов ЦБ РФ.

"Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока", - следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

Регулятор отмечает необходимость дальнейшего ужесточение денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели.

"Для этого требуется как повышение ключевой ставки, так и значительная корректировка вверх ее среднесрочной траектории в базовом сценарии", - указывает Банк России.

Ранее сообщалось, что ставки по депозитам в российских банках поднялись до 19%.