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Экономика

Ключевая ставка с высокой вероятностью может быть повышена в декабре 

06 ноября 2024 15:53  [86] Экономика

Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России в декабре не запланировано, однако вероятность повышения очень высока. Это следует из материалов ЦБ РФ.

"Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока", - следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.

Регулятор отмечает необходимость дальнейшего ужесточение денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели.

"Для этого требуется как повышение ключевой ставки, так и значительная корректировка вверх ее среднесрочной траектории в базовом сценарии", - указывает Банк России.

Ранее сообщалось, что ставки по депозитам в российских банках поднялись до 19%.

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Теги:
Ставка ЦБ РФ
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