Ключевая ставка с высокой вероятностью может быть повышена в декабре 

Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России в декабре не запланировано, однако вероятность повышения очень высока. Это следует из материалов ЦБ РФ.
"Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока", - следует из резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.
Регулятор отмечает необходимость дальнейшего ужесточение денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели.
"Для этого требуется как повышение ключевой ставки, так и значительная корректировка вверх ее среднесрочной траектории в базовом сценарии", - указывает Банк России.
Ранее сообщалось, что ставки по депозитам в российских банках поднялись до 19%.
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