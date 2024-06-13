ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки в июле до 17-18% Экономика

Совет директоров Центробанка, скорее всего, будет рассматривать варианты повышения ключевой ставки в июле 1-2 процентных пункта - до 17-18%. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что совет директоров ЦБ РФ на заседании 7 июня четвёртый раз подряд принял решение о сохранении ключевой ставки без изменений, на уровне 16% годовых.

"На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - прокомментировал Алексей Заботкин.

Он также озвучил, что годовая инфляция в России достигнет своего пика в июле, а её постепенное снижение ожидается с августа-сентября.

Зампред Центробанка отметил, что пик инфляции придётся на текущий месяц в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, поскольку в прошлом июле тарифы не менялись.