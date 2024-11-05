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Общество

Почти 100% сведений из муниципалитетов региона уже занесено в ГИСОГД

07 ноября 2024 07:53  [1] Общество

В Нижегородской области прошло совещание с участием глав муниципальных образований, на котором были подведены итоги по переносу сведений из муниципальных информационных систем в региональную Государственную информационную систему градостроительной деятельности (ГИСОГД). Курировал встречу замгубернатора Андрей Гнеушев.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова сообщила, что в ГИСОГД перенесено почти 100% сведений из муниципалитетов Нижегородской области. С 2019 года количество внесённых органами МСУ документов выросло с 15 тысяч до 300 тысяч.

"В целом в системе уже более 5 млн сведений и документов. На сегодняшний день исполнение плана-графика по переносу сведений составляет 97,5%, что является высоким показателем. Далее нужно просто поддерживать информацию в актуальном состоянии", – рассказала Марина Ракова.

Она отметила, что перенос сведений, документов и материалов из муниципальных систем в региональную ГИСОГД позволяет сокращать сроки подготовки заключений по инвестиционным проектам, обеспечивать органы госвласти полной, актуальной и достоверной информацией о градостроительной ситуации в регионе и в целом улучшать качество и рост эффективности управления территорией Нижегородской области.

Так, на портале ГИСОГД Нижегородской области для бизнеса появился функционал личного кабинета, с помощью которого можно подать заявление на получение 14 госуслуг.

Возможности портала постоянно расширяется – к системе присоединились изыскатели, дорожники, строители.

Марина Ракова обратила внимание на наполнение востребованного раздела "Объекты местного значения" в ГИСОГД НО - эта информация учитывается при разработке и изменении документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Напомним, нижегородская система ГИСОГД признана одной из лучших в стране: региональный портал регулярно посещает порядка 150 тысяч уникальных пользователей.

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Теги:
ГИСОГД
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