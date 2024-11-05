Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 ноября 2024 11:07  [108] ВРП Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года вырос на 3,5%
07 ноября 2024 10:06  [135] Россиян призывают активнее получать налоговые вычеты
06 ноября 2024 18:43  [319] Антон Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики
06 ноября 2024 15:53  [339] Ключевая ставка с высокой вероятностью может быть повышена в декабре 
06 ноября 2024 09:12  [350] Возможность появления в России купюры в 10 тысяч рублей оценили в Госдуме
06 ноября 2024 08:27  [385] Эксперты посоветовали не ждать существенного снижения цен на красную икру
05 ноября 2024 13:06  [417] Авторынок в РФ по итогам года может превысить 1,6 млн машин
05 ноября 2024 12:08  [480] Цены на стройматериалы в России в октябре выросли на 22%
05 ноября 2024 12:05  [697] В поисках баланса: как Нижегородская область преодолевает трудности на пути к цифровому будущему
05 ноября 2024 08:02  [460] Cамая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" зафиксирована в России
Экономика

ВРП Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года вырос на 3,5%

07 ноября 2024 11:07  [108] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2024 года составил 3,5% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Глеб Никитин отметил хорошие показатели у всех ключевых отраслей экономики Нижегородской области.

"Рост показывают высокотехнологичные направления – ИТ-сектор и наука. В промышленности фиксируем положительную динамику в отраслях, ориентированных на ОПК и импортозамещение: это производство автотранспортных средств, химических веществ и готовых металлических изделий", - подчеркнул Глеб Никитин.

Самый большой рост зафиксирован:

- в оптово-розничной торговле – на 7,5% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет около 20% ;

- в ИТ-секторе – на 7,1% (4%);

- в транспортном комплексе – на 6,1% (7%);

- в науке – на 5,1% (4%);

- по обрабатывающим производствам – на 3,4% (27%).

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, ключевыми источниками экономического роста являются инвестиционная активность, увеличение потребительского спроса и повышение реальных денежных доходов граждан. Егор Поляков предположил, что по итогам текущего года рост экономики предварительно составит 4%

Ранее сообщалось, что Владимир Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство экономика
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2024 16:20  [379] Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph