ВРП Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года вырос на 3,5%

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Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2024 года составил 3,5% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Глеб Никитин отметил хорошие показатели у всех ключевых отраслей экономики Нижегородской области.
"Рост показывают высокотехнологичные направления – ИТ-сектор и наука. В промышленности фиксируем положительную динамику в отраслях, ориентированных на ОПК и импортозамещение: это производство автотранспортных средств, химических веществ и готовых металлических изделий", - подчеркнул Глеб Никитин.
Самый большой рост зафиксирован:
- в оптово-розничной торговле – на 7,5% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет около 20% ;
- в ИТ-секторе – на 7,1% (4%);
- в транспортном комплексе – на 6,1% (7%);
- в науке – на 5,1% (4%);
- по обрабатывающим производствам – на 3,4% (27%).
По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, ключевыми источниками экономического роста являются инвестиционная активность, увеличение потребительского спроса и повышение реальных денежных доходов граждан. Егор Поляков предположил, что по итогам текущего года рост экономики предварительно составит 4%
Ранее сообщалось, что Владимир Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%
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