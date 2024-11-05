ВРП Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года вырос на 3,5% Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Рост валового регионального продукта (ВРП) Нижегородской области по итогам 9 месяцев 2024 года составил 3,5% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор Глеб Никитин отметил хорошие показатели у всех ключевых отраслей экономики Нижегородской области.

"Рост показывают высокотехнологичные направления – ИТ-сектор и наука. В промышленности фиксируем положительную динамику в отраслях, ориентированных на ОПК и импортозамещение: это производство автотранспортных средств, химических веществ и готовых металлических изделий", - подчеркнул Глеб Никитин.

Самый большой рост зафиксирован:

- в оптово-розничной торговле – на 7,5% в сопоставимых ценах (доля этой отрасли в объеме ВРП составляет около 20% ;

- в ИТ-секторе – на 7,1% (4%);

- в транспортном комплексе – на 6,1% (7%);

- в науке – на 5,1% (4%);

- по обрабатывающим производствам – на 3,4% (27%).

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, ключевыми источниками экономического роста являются инвестиционная активность, увеличение потребительского спроса и повышение реальных денежных доходов граждан. Егор Поляков предположил, что по итогам текущего года рост экономики предварительно составит 4%

Ранее сообщалось, что Владимир Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%