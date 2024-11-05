Росатом планирует построить семь ледоколов до 2030 года Общество

Фото: Алексей Чугунов

Госкорпорация "Росатом" планирует построит семь ледоколов до 2030 года. Об этом заявила заместитель директора ГК" Росатом" Татьяна Терентьева в ходе панельной дискуссии "Будущее уже здесь: задачи ИТ и цифровых специалистов в атомной отрасли" в "Академии Маяк" в Нижнем Новгороде 7 ноября.

"Росатом будет строить ледоколы в партнерстве с другими компаниями", - пояснила замдиректора ГК "Росатом".

Татьяна Терентьева подчеркнула, что госкорпорация больше известна на мировом рынке как "атомный игрок".

"В настоящее время ГК "Росатом"занимает 85% мирового рынка по строительству АЭС", - добавила она.

Ранее сообщалось, что ученые НГТУ им. Ростислава Алексеева разработали уникальное устройство для ядерно-энергетической установки атомного ледокола.