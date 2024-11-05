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Экономика

Участниками программы долгосрочных сбережений уже стали 2 млн россиян

07 ноября 2024 13:52  [54] Экономика

Участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) уже стали 2 млн россиян, сообщает Telegram-канал Минфина России.

Согласно информации, объем вложений в программу уже составил 103 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей это собственные взносы граждан, а 53 млрд рублей - переведенные в ПДС накопления.

Как отмечают в Минфине, интерес россиян к сберегательным инструментам растет, также повышается доверие к проекту.   

Уникальность ПДС состоит в том, что она позволяет копить и формировать капитал людям с любым уровнем дохода. Государство оказывает участникам серьезную финансовую поддержку, умножая их взносы. Благодаря ПДС граждане могут нарастить свой личный финансовый потенциал, почувствовать себя спокойнее и увереннее.

Ранее сообщалось, что глава Минфина рассказал о вариантах вложения средств. Напомним также, что сроки госсофинансирования программы долгосрочных сбережений увеличили до 10 лет. В 2024 году в России стартовала новая программа долгосрочных сбережений.

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