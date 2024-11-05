Член Общественного Совета при МВД рассказал о неоднозначном уголовном деле с мигрантами в Павлове Происшествия

Член Общественного Совета при УМВД, полковник полиции в отставке Алексей Трифонов рассказал о неоднозначном уголовном деле с мигрантами в Павлове, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее стало известно о драке с участием мигрантов и молодых людей в Павлове Нижегородской области.

Выяснилось, что у сторон произошел конфликт во время отдыха в кафе, после чего драка продолжилась уже на улице. На ударившего девушку гастарбайтера в дальнейшем был составлен административный протокол по статье "побои", его оштрафовали на 5000 рублей.

Однако, по словам Алексея Трифонова, затем потерпевшая сторона решила снова наказать мигрантов. Молодые люди с металлическими трубами и страйкбольным автоматом пришли в общежитие и избили мигрантов. В том числе, пострадали и те, кто не имел отношение к инциденту.

В результате уже было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Один из фигурантов был помещен в СИЗО, а еще двое заключили контракт с Министерством обороны РФ и уже находятся в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что незаконная банковская деятельность пресечена в Нижегородской области.