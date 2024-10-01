Незаконная банковская деятельность пресечена в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские задержали четверых местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.

Как сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, предварительно было установлено, что задержанные занимались незаконным обналичиванием денежных средств.

Злоумышленники искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты переводили деньги на расчетные счета подконтрольных сообщникам организаций, после чего заказчики получали наличные с удержанием комиссии в размере не менее 16%.

В результате с января 2019 по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 млн рублей.

Подозреваемые были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков были изъяты более 7 млн рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать письма руководителям организаций от имени ФСБ.