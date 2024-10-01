Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 октября 2024 11:12  [57] Незаконная банковская деятельность пресечена в Нижегородской области
28 октября 2024 15:27  [281] Более 2 кг "синтетики" изъяли в Дзержинске из тайников драгдилера из Татарстана
28 октября 2024 11:38  [339] Жительница Володарского района обвиняется в жестоком обращении с животными
28 октября 2024 09:18  [483] Мошенники разводят нижегородцев под предлогом замены электросчетчика
27 октября 2024 13:02  [521] Мошенники обманули пенсионерку в Кстове на 4,5 млн рублей
27 октября 2024 10:18  [563] Рецидивиста-наркомана поймали в Нижнем Новгороде
25 октября 2024 17:16  [695] Мошенники в Нижнем Новгороде под видом лекарств от тяжелых заболеваний продавали наркотики
25 октября 2024 13:26  [730] Автобус и маршрутка с пассажирами столкнулись на проспекте Бусыгина
25 октября 2024 08:21  [641] Более 2,5 тысячи наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в 2024 году
25 октября 2024 07:03  [589] Уголовное дело возбудили после жёсткой посадки вертолёта санавиации под Семёновом
Происшествия

Незаконная банковская деятельность пресечена в Нижегородской области

29 октября 2024 11:12  [57] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородские полицейские задержали четверых местных жителей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.

Как сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, предварительно было установлено, что задержанные занимались незаконным обналичиванием денежных средств.

Злоумышленники искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты переводили деньги на расчетные счета подконтрольных сообщникам организаций, после чего заказчики получали наличные с удержанием комиссии в размере не менее 16%.

В результате с января 2019 по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 млн рублей.

Подозреваемые были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков были изъяты более 7 млн рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать письма руководителям организаций от имени ФСБ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Деньги Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2024 08:29  [165] Мошенники начали рассылать письма руководителям организаций от имени ФСБ
28 октября 2024 09:18  [483] Мошенники разводят нижегородцев под предлогом замены электросчетчика
27 октября 2024 13:02  [521] Мошенники обманули пенсионерку в Кстове на 4,5 млн рублей
06 октября 2024 14:47  [944] Мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей
01 октября 2024 14:25  [821] Более 1,7 млн рублей потеряла нижегородка, пытаясь заработать на инвестициях
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph