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Политика

Госдума ведёт разработку новых ограничений для иноагентов и релокантов

07 ноября 2024 16:31  [86] Политика

Депутаты Госдумы начали прорабатывать новый законопроект, регулирующий выплаты иноагентам по авторским и смежным правам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По словам парламентария, рассматривать документ могут начать уже на следующей неделе. Законопроект предполагает введение особого порядка выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Володин уточнил, что любые доходы иноагентов от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет для них обязательным.

"Получать денежные средства иным способом для них будет запрещено. За счёт нашей страны не должны обогащаться те, кто оскорбляет граждан России и разрушает страну", - заявил политик.

Для уехавших за рубеж, но не получивших статус иноагента, также проработают меры, которые перекроют им доступ к средствам.

Напомним, понятие иностранного агента в законодательстве России появилось в 2012 году, когда изменили нормы для некоммерческих организаций. СМИ начали получать этот статус с 2017 года, а физические лица — с 2020 года. В 2022 году в силу вступил закон, который объединил реестры для организаций и людей в единый документ.

Стоит отметить, что при создании единого реестра в декабре 2022 года в него вошли 493 наименования - все НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные НПО, которые признавались иноагентами ранее.

В настоящее время в реестре насчитывается порядка 880 позиций.

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Теги:
Госдума Минюст
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