Две гостиницы ОМК в Выксе подтвердили категории в 4 и 3 звезды Бизнес

Фото: ОМК

Компания "ОМК Тур" в Выксе успешно прошла аттестацию на соответствие категории "четыре звезды" отеля "Баташев" и категории "три звезды" отеля «Шухов».

Гостиница "Баташев", которую построили в 2009 году, в шестой раз успешно прошла процедуру аттестации. Все номера и гостевые зоны выполнены в стиле дворянского гостеприимства. К услугам гостей в отеле 98 номеров, ресторан "Аристократ", кафе "Пушка", фитнес-центр "Жемчужина".

Для гостиницы "Шухов", строительство которой завершили летом 2024 года, это первая аттестация. Современный отель в стиле Loft является частью индустриально-туристического центра "Шухов-парк", открывающегося поэтапно. В нем 48 номеров, в том числе специальные номера для людей с инвалидностью, и городское кафе "Оранжерея" на 60 посадочных мест с видом на набережную и историческую часть центра.

В данный момент гостиница работает в режиме Soft Opening, в отеле продолжают набирать персонал, налаживают технические системы здания.

"Мы успешно справились со сложными задачами, команда сработала на "отлично". Рады, что гости города будут размещены в наших первоклассных гостиницах и смогут почувствовать уют и гостеприимство Выксы. Теперь выбор стал разнообразнее", — отметил генеральный директор компании "ОМК Тур" Виктор Бровка.

Аудит проводили аккредитованные организации по классификации отелей "Отель Эксперт-РУС" и "Премьер-Дил". Аудиторы оценили состояние зданий, качество технического оснащения, номерной фонд и зоны общественного пользования, а также квалификацию и степень подготовки сотрудников.