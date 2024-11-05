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Общество

Нижегородцам дали рекомендации по борьбе с тревожностью

08 ноября 2024 11:15  [66] Общество

Неделя душевного комфорта проходит в России с 4 по 10 ноября. Главный внештатный специалист по медицинской психологии ГБУЗ "Клиническая психиатрическая больница №1 Нижнего Новгорода" Елена Уханова дала рекомендации нижегородцам, как бороться с тревогами и стрессом.

"Тревога – неотъемлемая часть нашей жизни. У каждого человека бывают моменты и ситуации, вызывающее беспокойство. Для того, чтобы научиться справляться с тревогой разработаны различные методы психологической коррекции, например, когнитивно-поведенческая терапия.

Тревожность – это психологическая особенность человека. Триггеры для тревожности у всех разные. Чтобы не допустить развития негативных последствий, нужно учиться контролировать стресс. В этом помогают умеренные физические нагрузки, хобби, ограничение потребления негативной информации в интернете и СМИ, планирование дня и обращение за помощью к специалисту. 

В России существуют региональные и муниципальные службы и фонды оказания психологической помощи взрослым и детям, оказавшимся в затруднительных ситуациях, в том числе бесплатно, анонимно, онлайн".

"Важно как можно скорее разрешить проблемы, чтобы не допустить усугубления и без того непростой ситуации", - подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что летальность от инсультов в Нижегородской области снизилась на 2%.

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Теги:
Медицина и здоровье
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