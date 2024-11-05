Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года Общество

Ещё одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце 2024 года. Как сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова, граждане будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря.

"В соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря", - сказала Ольга Владимирова.

Эксперт также отметила, что рабочий день 28 декабря также не будет сокращенным. Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января; 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.