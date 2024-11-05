Архитектурную подсветку установили на 14 исторических зданиях в Арзамасе Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Архитектурно-художественную подсветку установили на 14 исторических зданиях в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Подсветка появилась на 14 исторических зданиях на Соборной площади и прилегающих улицах.

По словам губернатора, теперь их можно рассматривать и во время вечерних зимних прогулок.

"Продолжаем развивать наш паломническо-туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров" и делать города комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов", - рассказал глава региона.

Напомним, архитектурную подсветку установят на двух памятниках архитектуры на улице Черниговской в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей.