Архитектурную подсветку установили на 14 исторических зданиях в Арзамасе

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Архитектурно-художественную подсветку установили на 14 исторических зданиях в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
Подсветка появилась на 14 исторических зданиях на Соборной площади и прилегающих улицах.
По словам губернатора, теперь их можно рассматривать и во время вечерних зимних прогулок.
"Продолжаем развивать наш паломническо-туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров" и делать города комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов", - рассказал глава региона.
Напомним, архитектурную подсветку установят на двух памятниках архитектуры на улице Черниговской в Нижнем Новгороде за 5 млн рублей.
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