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Политика

Представители 89 регионов страны обсудили вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей

08 ноября 2024 11:44  [127] Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Самаре завершился семинар-совещание для руководителей филиалов государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Представители всех 89 субъектов страны на площадке форума обсудили ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей. 

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 

Анна Цивилева подчеркнула актуальность таких выездных очных встреч и заверила, что эта практика продолжится. 

"Наша команда постоянно растет, возникают новые задачи, вызовы, вопросы, которые необходимо решать. Эта площадка позволила консолидировать наши возможности и обменяться опытом, транслировать наши лучшие практики", - сказала она.

На семинаре подвели итоги работы фонда "Защитники Отечества" за полтора года: суммарно из всех филиалов поступило более 1 693 000 запросов на оказание помощи, из которых решено свыше 1 543 000. Направлений работы много – это и медицинская помощь, и социальная поддержка, и юридическое сопровождение.

"Наша главная задача – ресоциализация ветеранов СВО, чтобы человек смог работать, имел возможность растить детей, содержать семью, получать, если необходимо, новые знания и компетенции, образование. Не менее важно вовлекать защитников в патриотическое воспитание, в увековечивание памяти погибших, чтобы мы помнили, чтили подвиги не только наших отцов, дедов, прадедов, но и современных героев. Для фонда первый год был периодом становления, дальше движение продолжится на совершенно новом уровне, с другим опытом и пониманием, куда двигаться и где требуется донастройка", – подчеркнула Анна Цивилева.

Забота о защитниках Отечества и их семьях с самого начала СВО была определена президентом России Владимиром Путиным как приоритетная для федеральных структур и региональных органов власти. Именно по решению главы государства 3 апреля 2023 года был создан государственный фонд "Защитники Отечества". 

"За прошедшее время руководители и сотрудники филиалов проделали огромную работу. С момента открытия в филиалы регионов Приволжского федерального округа обратилось более 150 тысяч граждан, рассмотрено почти 300 тысяч запросов, и практически все они решены. Обращения людей касались самых разных тем: социальной поддержки, выплат, юридической помощи, оформления удостоверений ветерана боевых действий. Решение этих вопросов в первую очередь легло на плечи фонда. И вы с этим достойно справились", – обратился к участникам совещания полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Он отметил, что благодаря активной позиции руководства страны, депутатов Государственной Думы и законодательных органов власти, губернаторов для решения проблем подопечных фонда было устранено большинство административных барьеров и пробелов в законодательстве, существенно улучшено межведомственное взаимодействие. В регионах ПФО организовано обучение (в том числе дистанционное) ветеранов боевых действий по наиболее востребованным вакансиям. В программы грантовой поддержки некоммерческих организаций включено направление по адаптации и реабилитации участников СВО с инвалидностью. Постоянно совершенствуются механизмы оказания социальной помощи военнослужащим и членам их семей.

"Был направлен ряд законодательных инициатив в Государственную Думу, Правительство Российской Федерации и Министерство обороны России. Опыт фонда также был учтен при подготовке этих инициатив", – добавил Игорь Комаров.

Будучи наставником участников президентской программы "Время героев", полпред сообщил, что по итогам прошедших в сентябре выборов 60 участников СВО стали депутатами законодательных и представительных органов власти разных уровней, ветераны назначаются на должности в региональных органах власти и муниципалитетах. 

Как сообщалось ранее, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова также приняли участие в управленческой сессии для руководителей филиалов фонда "Защитники Отечества", которая состоялась в Самаре. В течение трех дней участники крупного семинара-совещания из всех субъектов России подводили итоги работы и обменивались опытом и лучшими практиками в сфере оказания социальной поддержки ветеранам специальной военной операции и членам их семей. 

Фонд "Защитники Отечества" был создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Филиалы в регионах страны начали свою работу 1 июня прошлого года. 

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Теги:
Игорь Комаров СВО
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