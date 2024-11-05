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Общество

Андрей Гнеушев принял участие в управленческой сессии фонда "Защитники Отечества"

08 ноября 2024 08:59  [89] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Самаре прошла управленческая сессия для руководителей филиалов фонда "Защитники Отечества". На мероприятии также собрались представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций. От Нижегородской области в нём приняли участие заместитель губернатора Андрей Гнеушев и руководитель местного филиала фонда Екатерина Генералова.

В течение трёх дней участники семинара-совещания из всех субъектов РФ подводили итоги работы и обменивались опытом и лучшими практиками в сфере оказания социальной поддержки ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

"Такие площадки позволяют нам настроить правильную коммуникацию между всеми профильными ведомствами для максимально быстрого оказания помощи нашим героям", – подчеркнула статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Напомним, фонд "Защитники Отечества" был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Филиалы в регионах страны начали свою работу c 1 июня 2023 года.

"Совместно с коллегами обсудили положительный опыт Нижегородской области в разработке и внедрении мер поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Каждому есть чем поделиться, например, решением индивидуальных вопросов. Наш региональный филиал уже принял и помог отработать порядка 16 тысяч самых разных обращений, для многих ситуаций есть системные решения, а некоторые требуют отдельного рассмотрения. Но наша задача - делать все возможное для ветеранов СВО и их близких", – прокомментировал Андрей Гнеушев.

Основная часть запросов от ветеранов СВО и членов их семей касалась различных мер поддержки: оформления документов, получения удостоверений ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании, помощи в бытовых вопросах.

Екатерина Генералова в свою очередь подчеркнула, что филиал фонда "Защитники Отечества" в нашем регионе успешно выстроил систему оказания помощи героям СВО и их близким, и на семинаре-совещании были представлены лучшие практики, которые можно распространить по всей стране.

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Теги:
Ветераны Военные СВО
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