Антон Котяков: «Сегодня госслужба – это возможность реализовать свои самые смелые амбиции, сделать лучше жизнь для большинства» Политика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

8 ноября в Нижнем Новгороде завершился Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» платформы Росмолодёжь.События, который проходил на площадке Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 300 управленцев госсектора и 30 наставников «Движения Первых» из 78 регионов страны обменялись лучшими практиками и вместе искали новые пути привлечения молодежи в госсектор. Три дня участники в командах работали над проектами по семи направлениям: привлечение молодых людей на муниципальную службу, «ГосСтарт.Стажировки», формирование положительного имиджа госслужбы, служебная культура государственной и муниципальной службы, «ГосСтарт.Эксперт», международное сотрудничество и здравоохранение.

Участники представили результаты своей работы министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, заместителю полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегу Машковцеву, заместителю губернатора Нижегородской области Андрею Гнеушеву, советнику руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егору Литвиненко, сенаторам Российской Федерации Александру Вайнбергу и Ивану Новикову, исполнительному директору АНО «Россия – страна возможностей» и ректору мастерской управления «Сенеж» Андрею Бетину, генеральному директору Центра знаний «Машук» Антону Серикову, министру кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерине Лебедевой.

«Я уже двадцать три года на госслужбе. И все эти годы я рассматриваю свою работу исключительно как служение. За эти годы госслужба значительно изменилась: сводятся к минимуму рутинные задачи, работа в госсекторе становится креативной и гибкой, готовой к стремительным изменениям. Для молодежи именно госслужба сейчас – возможность реализовать свои самые смелые амбиции, сделать лучше жизнь для большинства», – отметил в приветственном слове министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Среди гостей форума – представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, члены молодежных правительств субъектов Российской Федерации, политические деятели и студенты профильных специальностей. Форум «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде включал трехдневную образовательную программу, презентацию успешных региональных практик и обмен опытом с федеральными экспертами.

«Рад, что именно гостеприимная Нижегородская земля в эти дни стала местом синергии и обмена идей молодых служащих. Вместе с Федеральным агентством по делам молодежи мы проводим форум третий год подряд, и результаты предыдущих форумов уже ощущаются на практике. Это современные государственные менеджеры, которые прошли подготовку по новейшим программам госуправления и обладают высокой мотивацией к работе на благо Родины. Уверен, что и сегодня на форуме будут представлены эффективные и значимые проекты, которые затем претворятся в жизнь», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Итогами III Всероссийского форума «ГосСтарт» стали конкретные предложения, среди которых и идеи по внедрению «Культуры Победы» в государственную и муниципальную службу. Участники провели масштабную работу над проектами, основанными на результатах социологических опросов с привлечением более 4 тысяч респондентов из 18 регионов России и 41 страны мира.

«Сегодня важной задачей является дать молодым госслужащим все возможности для того, чтобы реализовать себя на службе своей стране. Несколько лет назад именно в Нижегородской области зародился проект «ГосСтарт» - проект для тех, кто готов ставить цели, действовать и добиваться успеха. Тех, для кого госслужба – не работа, а миссия. Очень приятно отметить, что теперь проект стал федеральным и объединяет тысячи молодых государственных и муниципальных служащих по всей стране», - рассказал Андрей Бетин.

По словам организаторов форума, внедрение системы горизонтальных и реверсивных стажировок, формирование положительного образа госслужащего в России и за рубежом, создание школы преподавания для госслужащих, повышение качества взаимодействия через внедрение служебной культуры и заботы, а также разработка единого стандарта межкультурной коммуникации для сотрудничества с иностранными партнёрами формируют позитивный образ госслужащего будущего.

«Уже третий год подряд мы проводим форум государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Могу с уверенностью сказать, что нет лучше работы и профессии, чем служение своей Родине. Здорово, что нас всех объединяет эта мысль. Ведь слоган нашего проекта – не работа, а миссия. Желаю, чтобы вы, вернувшись в свои регионы, несли в себе это чувство. Огромное спасибо нижегородской команде, что мы вместе делаем такой важный и востребованный среди наших управленцев проект», – отметил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко.

«Важные критерии на госслужбе – профессионализм и компетентность, но не менее важный критерий – патриотизм. Госслужащие должны любить свою страну и стремиться сделать ее лучше. Именно на улучшение жизни граждан должен быть направлен фокус внимания служащих как в органах исполнительной власти, так и в органах местного самоуправления», – отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Справка

Росмолодёжь.События – специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события.

«ГосСтарт» – федеральная программа Росмолодёжи по сопровождению молодых государственных и муниципальных служащих. Цель программы заключается в том, чтобы сформировать привлекательный имидж государственной службы для молодёжи, дать действующим и будущим специалистам возможность приобретать необходимые знания и навыки для профессионального развития.

Миссия программы – формирование устойчивого сообщества патриотически настроенных молодых служащих, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности и готовых брать ответственность и вносить свой вклад в развитие страны.