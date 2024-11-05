Мошенники завладели деньгами пожилой нижегородки под предлогом возврата переплаты за электроэнергию Происшествия

Мошенники завладели деньгами пожилой нижегородки под предлогом возврата переплаты за электроэнергию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратилась 71-летняя жительница Сормовского района.

По словам пенсионерки, ей поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником энергоресурсной компании, который сообщил, что ей положен возврат переплаты за использованное электричество, для чего от потерпевшей потребовали продиктовать свои персональные данные.

После выполнения указаний злоумышленника пенсионерке стали поступать телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и банка. Звонившие убедили нижегородку, что неизвестные пытаются похитить ее сбережения и для их сохранения рекомендовали перевести все финансы на «безопасный счет».

Находясь в тревожном состоянии из-за возможной потери финансов, женщина через приложение в телефоне перевела на продиктованный банковский счет 295 000 рублей. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась денег после звонка выдававшего себя за сотрудника Пенсионного фонда злоумышленника.

Как сообщили в управлении МВД России по Нижнему Новгороду, 60-летняя женщина, ожидавшая решение по заявке на рассмотрение трудового стажа, сообщила мошеннику, представившемуся сотрудником Пенсионного фонда, код из смс-сообщения якобы для записи на прием. После чего со счета гражданки было списано 91 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Управление МВД России по Нижнему Новгороду призывает граждан к бдительности и обращает внимание, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России. Если Вам звонят и представляются сотрудником ПРФ, необходимо прервать разговор.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода после разговора с телефонными мошенниками лишился 1,4 млн рублей.

Потерпевший 63-летний мужчина обратился в полицию о рассказал правоохранителям, что утром ему позвонил сотрудник мониторинговой организации и сообщил о подозрительных действиях с его банковским счетом.

В течение дня мужчину держали на связи и убедили его взять два кредита на 818 тысяч рублей и 403 тысячи рублей. Затем мужчина перевел заемные средства вместе со своими личными сбережениями через банкоматы на указанные звонившими "безопасные» счета".