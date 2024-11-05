Нижегородский профессор лишился 440 тыс. рублей из-за мошенников Происшествия

Нижегородский профессор лишился 440 тыс. рублей из-за мошенников

77-летний нижегородец перешел по неизвестной ссылке и ввел данные своей банковской карты, вследствие чего потерял 440 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В мессенджере пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся администратором энциклопедического сайта. Он рассказал, что организация хочет разместить на своем интернет-портале резюме научного авторского труда профессора.

После того, как мужчина дал согласие, он получил ссылку, перейдя по которой, нужно было внести редакторские правки опубликованного материала. Профессор ввел данные своей банковской карты после проверки, не проверив безопасность ссылки. Далее с его счета похитили 440 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ведутся следственные работы.

Как сообщалось ранее, мошенники завладели деньгами пожилой нижегородки под предлогом возврата переплаты за электроэнергию.

По словам пенсионерки, ей поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником энергоресурсной компании, который сообщил, что ей положен возврат переплаты за использованное электричество, для чего от потерпевшей потребовали продиктовать свои персональные данные.