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Двух мужчин из Выксы обманули на 4 млн рублей рекламой об инвестициях

10 ноября 2024 13:59  [123] Происшествия
Двух мужчин из Выксы обманули на 4 млн рублей рекламой об инвестициях

Двух мужчин из Выксы обманули на 4 млн рублей рекламой об инвестициях

Двое жителей Выксы откликнулись на рекламное объявление и были обмануты мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Реклама предлагала получить высокий доход, инвестируя свои накопления. Одному из мужчин позвонил консультант и объяснил схему заработка. В итоге пострадавший совершил 4 денежных перевода суммой в 721,5 тыс. рублей на предварительные озвученные по телефону счета.

Чтобы подтвердить реальность сделки, мошенники перевели мужчине 28,5 тыс. рублей. Для вывода средств, по совету консультанта, мужчина предложил своему 30-летнему знакомому стать его доверенным лицом.

Второй пострадавший согласился и перевел 3,379 млн рублей на счет своему знакомому, который далее перевел деньги на инвестиционные счета. Затем консультант предложил найти еще одно доверенное лицо, и после этого мужчины осознали, что стали жертвами мошеннической схемы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся следственные работы.

Как сообщалось ранее, нижегородский профессор лишился 440 тыс. рублей из-за мошенников.

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Теги:
Инвестиции Мошенничество
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