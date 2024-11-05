Двух мужчин из Выксы обманули на 4 млн рублей рекламой об инвестициях
Двое жителей Выксы откликнулись на рекламное объявление и были обмануты мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Реклама предлагала получить высокий доход, инвестируя свои накопления. Одному из мужчин позвонил консультант и объяснил схему заработка. В итоге пострадавший совершил 4 денежных перевода суммой в 721,5 тыс. рублей на предварительные озвученные по телефону счета.
Чтобы подтвердить реальность сделки, мошенники перевели мужчине 28,5 тыс. рублей. Для вывода средств, по совету консультанта, мужчина предложил своему 30-летнему знакомому стать его доверенным лицом.
Второй пострадавший согласился и перевел 3,379 млн рублей на счет своему знакомому, который далее перевел деньги на инвестиционные счета. Затем консультант предложил найти еще одно доверенное лицо, и после этого мужчины осознали, что стали жертвами мошеннической схемы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся следственные работы.
Как сообщалось ранее, нижегородский профессор лишился 440 тыс. рублей из-за мошенников.
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