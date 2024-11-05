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Общество

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев 21 ноября проведет личный прием граждан

10 ноября 2024 14:08  [107] Общество
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

21 ноября с 12.00 заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев проведет личный прием граждан в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне.

Вячеслав Горев координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим вопросам:

- реализация государственной политики, государственного управления и регулирования в сфере ЖКХ и топливно-энергетического комплекса;

- реализация государственной политики и государственного управления в сфере лесных отношений;

- реализация государственной политики и государственного управления в сфере охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, в сфере недропользования;

- формирование и реализация государственной политики и государственного управления в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в области охоты;

- реализация полномочий в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на территории Нижегородской области;

- осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Нижегородской области;

- осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

- государственное регулирование цен (тарифов), регулирование деятельности гарантирующих поставщиков на территории Нижегородской области.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. При записи на прием необходимо кратко изложить суть вопроса.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до даты его проведения. Продолжительность приема одного заявителя составит 15-20 минут.

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Теги:
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